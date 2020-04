« Quarantine Phone Sessions », l’EP éphémère de Pomme

Partager Facebook

La chanteuse Pomme ne cesse de surprendre. Après un excellent deuxième album, la revoilà avec un projet de saison. Pomme sort, par surprise, les « Quarantine Phonne Sessions », un EP éphémère en anglais et à l’écoute jusqu’à la fin du confinement sur toutes les plateformes.

Dans cet EP, tout est fait maison sur des sujets tout simple comme l’explique la chanteuse : « les quarantine phone sessions sont des mini chansons en anglais, que j’ai enregistrées à l’iphone. quand le confinement a commencé, une vague de lives et de propositions créatives a déférlé sur les réseaux sociaux et je me suis sentie un peu pressurisée. comme si cette quarantaine était forcément une période créative, pour les artistes et la culture. moi, je n’arrivais pas du tout à créer, alors j’ai essayé d’écrire en anglais, pour changer, sur des thèmes simples: mon chien, la situation, des choses très directes, sans chercher la poésie, sans chercher le concept. et puis au fil des jours, j’avais 5 chansons. les voici donc. elles seront en ligne le temps du confinement seulement, parce qu’elles sont ancrées dans le présent et dans ce qu’on vit tous en ce moment. à la fin du confinement, elles disparaîtront pour laisser place à la suite: des jours plus doux. »

On adore ce petit projet de la chanteuse à découvrir depuis ce mardi 2& avril sur toutes les plateformes jusqu’à la fin du confinement. Et ça fait du bien d’écouter Pomme !