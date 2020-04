Toulouse : Revivez l’aventure du Bikini en images

Partager Facebook

La salle mythique du Bikini reste fermée en raison du confinement, mais cela n’empêche pas une plongée dans son histoire.

En 1983, le Bikini ouvrait ses portes à Toulouse. Depuis , son histoire a connu plusieurs aventures et mésaventures. Mais rien n’a pu empêcher la salle de continuer son histoire avec les artistes et les toulousains. En cette période de confinement, et en attendant des jours meilleurs, le Bikini a décidé de se plonger dans ses archives.

Chaque semaine, le Bikini ressortira des dates de concerts puisées dans la saga du Bikini. Et pour débuter, découvrez le concert du 11 avril 1993. La réouverture après travaux de la salle toulousaine avec un concert épique de Zebda et de la Mano Negra.

Découvrez ce souvenir, le premier d’une longue série, sur les réseaux sociaux :



Par ailleurs, le Bikini a posté la semaine dernière un joli post manuscrit, qu’on vous laisse découvrir.