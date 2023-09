 Prolongation de « La Chapelle Sixtine de Michel-Ange : L’Exposition » à Toulouse

Partager Facebook

Face au succès depuis son ouverture et ses milliers de visiteurs, « La Chapelle Sixtine de Michel-Ange : L’Exposition » est prolongée jusqu’au 8 octobre dans la ville Rose !

Organisé par Fever, plateforme leader pour la découverte de divertissements et de loisirs, l’événement prend ses quartiers depuis le début de l’été au cœur du Palais Consulaire, siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse. Pour rappel, non moins de 34 fresques reproduites grandeur nature, dont l’iconique scène du Jugement Dernier, y sont exposées. De quoi satisfaire les amateurs de culture et de la Renaissance italienne.

34 oeuvres à découvrir

Grâce à une technologie d’impression de pointe SEG (Silicone Edge Graphic) qui imite le rendu esthétique et la lumière des peintures originales, les visiteurs ont l’opportunité d’apprécier de plus près chaque détail, chaque coup de pinceau et ton de couleur utilisé par l’artiste.

Au total ce sont 34 photographies en haute définition, dont la célèbre fresque du Jugement Dernier, qui seront exposées au cœur du Palais Consulaire, siège de la Chambre de Commerce.

Mondialement reconnue, cette exposition est organisée par Fever, également à l’origine des concerts de musique classique à la bougie Candlelight. L’exposition dédiée à l’œuvre de Michel-Ange est organisée en collaboration avec le producteur d’exposition Special Entertainment Events, à qui l’on doit les célèbres expositions consacrées au Titanic, à Toutankhamon ou encore Frida Kahlo.

Réservations : https://sistinechapelexhibit.com/toulouse/