Prévu en octobre, le Marathon de Toulouse Métropole annulé

En raison du Coronavirus COVID 19, le Marathon Toulouse Métropole 2020, prévu le 20 octobre prochain, est annulé comme l’a annoncé le Maire de Toulouse en conseil d’agglomération.

Triste nouvelle pour l’un des événements sportif de l’automne à Toulouse. Le 20 octobre, pas de Marathon. L’an dernier c’est 13 000 coureurs qui étaient au rendez-vous de cette grande fête.

Lors du Conseil de Toulouse Métropole, le maire de Balma et vice président chargé aux sports, Vincent Terrail-Noves, a expliqué que l’édition 2020 se télescopait avec le Marathon de Paris reporté au 18 octobre prochain. De plus, l’organisation a pris du retard en raison du confinement. Au lieu de reporter et « de faire une mauvaise édition » en hiver, Vincent Terrail Noves préfère sauter une édition et se focaliser sur la prochaine.

A noter, le Fil VERT, organisé aussi par Toulouse Métropole et prévu en juin, est reporté au mois de septembre.