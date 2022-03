Près de Perpignan, le festival Pellicu-Live se dévoile !

Partager Facebook

Du 1er au 3 septembre, au Parc Palauda près de Perpignan, le Festival Pellicu-Live revient pour une seconde édition mêlant cinéma, concerts et gastronomie.

Gourmets, gourmands, cinéphiles, cinéphages, mélomanes…Pellicu-Live vous propose une aventure intense début septembre au Parc Palauda à Thuir. Ce festival est facile à pitcher, le scénario est parfaitement réalisé : les personnages évoluent sous le soleil du Sud, dans un décor de château ravissant. Il fait chaud, la musique est bonne, les mets sont délicieux, les pellicules incontournables, la danse enivrante.

En 2022, un nouveau menu tout aussi alléchant est proposé au Parc Palauda du 1er au 3 septembre 2022. Le live sera à l’honneur sur la grande scène avec Ayo, Balbino, Big Ali DJ Set, Cali (&friends), Deluxe, Ibrahim Maalouf invite Haïdouti Orkestar, Joeystarr & Dj Pone, Kendji, Tayc.

Pour les gourmets, Juan Arbelaez, Denny Imbroisi, Gilles Goujon, Pierre Hermé, Pierre Augé vous dévoileront certains de leurs secrets de chefs pour un show haut en couleur.

Côté grand écran, Laury Thilleman présentera des masterclass passionnantes où des réalisateurs comme Christophe Barratier, des comédien.nes comme Melissa Drigeard, Audrey Dana ou Arnaud Ducret se confieront sur ce métier inclassable.

Et il y aura même de la danse et des projections gratuites de court et longs métrage au cinéma de Thuir !

Pour en savoir plus : www.pelliculive.fr

La programmation :