Laurie Peret se Révèle dans un Nouveau Spectacle Intime et Hilarant au Casino Barrière de Toulouse !

Toulouse, France – L’humoriste et chanteuse Laurie Peret est de retour sur scène avec un nouveau spectacle qui promet de surprendre et de faire rire aux éclats ! Retrouvez-la au Casino Barrière de Toulouse le mercredi 29 octobre 2025 à 20h30. Après avoir incarné la maman godiche débordée, Laurie Peret quitte le personnage pour se dévoiler en tant que femme seule, quarantenaire, avec une authenticité désarmante.

Un Quotidien de « Catastrophes Divertissantes »

Dans ce nouveau show, Laurie Peret nous dépeint son quotidien sans fard, le qualifiant elle-même d’« enchaînement de catastrophes divertissantes dont elle est l’unique responsable ». Elle abordera avec son humour piquant et incisif des sujets très personnels :

Son inaptitude à tenir une maison seule .

. Ses addictions contre lesquelles elle lutte « une semaine sur deux ».

contre lesquelles elle lutte « une semaine sur deux ». Son amour pour les mecs dangereux .

. L’histoire complexe de sa naissance.

Malgré cette série de péripéties, elle l’affirme : « Mais bien qu’elle soit ‘son pire danger’, elle va bien. Elle va bien parce qu’elle a enfin rencontré quelqu’un : elle. » Un message fort et touchant d’acceptation de soi.

Toujours Musicale, Plus Stand-Up et Rétro Funk

Ce second spectacle s’annonce plus orienté stand-up que le précédent, offrant une plus grande part à la parole et aux confidences. Cependant, Laurie Peret ne renonce pas à sa marque de fabrique musicale. Elle sera toujours accompagnée d’un piano, mais cette fois-ci, il ne s’agira plus d’un jouet, mais d’un « véritable instrument aux couleurs retro funk », promettant des interludes musicaux toujours aussi savoureux et entraînants.

Préparez-vous à une soirée où l’humour, la sincérité et la musique s’entremêlent pour un moment unique. Laurie Peret donne rendez-vous à son public toulousain : « À BIENTÔT QUELQUE PART ! »

Infos Pratiques :

Date : mercredi 29 octobre 2025 à 20h30

Lieu : Casino Théâtre Barrière, Toulouse

Placement : Assis numéroté

Tarifs :

– Catégorie 1 : 39€

– Catégorie 2 : 35€

Réservations :

BOX OFFICE – 05 34 31 10 00

box.fr