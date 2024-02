Partager Facebook

L’humoriste Alex Ramires signe son retour avec le seul en scène « Panache » le 5 novembre 2024 au Casino Barrière Toulouse.

Nouveau spectacle très attendu pour Alex Ramires. L’humoriste nous revient enfin avec « Panache », « sur la confiance ou faire semblant d’en avoir ». Il nous explique que « Parce que le doute c’est comme la mode, ça revient toujours, Parce que l’estime de soi, c’est aussi facile à porter que des chaussettes avec les doigts de pieds séparés, Parce que se prendre au sérieux, ça ne va à personne, Il était temps de lancer une nouvelle collection. » Celui qui a un juste regard sur notre société nous prépare de belles choses pour la rentrée.

Après “Sensiblement Viril”, Alex Ramirès cherche donc sa place dans le grand défilé de l’amour propre entre « moins que rien et roi de tout, et à travers la parade de tous ces autres qu’on croise, il nous présente un spectacle à l’image de celui qu’il a prévu d’être : audacieux, insolent, fabuleux et flamboyant, parce que finalement : Tout est une question de panache ».

Rendez-vous à Toulouse cet automne ! Infos et réservations : box.fr