Première édition de Toulouse + verte dans les quartiers samedi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce 8 octobre, les quartiers se mettent au vert à travers différentes animations à Toulouse.

Soucieuse de sensibiliser les Toulousains à la végétalisation de leurs quartiers, la Mairie organise la 1ère édition de Toulouse + verte dans nos quartiers. Samedi 8 octobre, une vingtaine de lieux seront ouverts au public qui pourra profiter de conseils, visites guidées ou animations.

Les serres municipales, où poussent les plantes qui ornent les massifs et ronds-points de la ville, proposeront de 10h à 17h des visites et des conseils pratiques pour bien cultiver ses fleurs, arbres, arbustes et légumes.

Le Jardin des Plantes accueillera les familles avec un programme d’animations autour de l’environnement : ateliers, jeux, expositions, infos et conseils. Enfin, 22 jardins partagés et familiaux seront ouverts au public pour des visites et rencontres avec les jardiniers et habitants qui les cultivent et profiter d’un moment convivial.

En octobre, la Mairie de Toulouse cultive la nature en ville en organisant Capitole Végétal le dimanche 16 octobre. Les visiteurs pourront découvrir, place du Capitole, tout l’univers végétal au cœur de la ville et profiter de conseils de professionnels, de vente de fleurs et de démonstrations artistiques.