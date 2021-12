Pour les vacances, profitez des activités de l’EDF Bazacle à Toulouse

Partager Facebook

Pour les vacances de Noël, L’EDF Bazacle nous dévoile un programme pour toute la famille.

EDF Bazacle se met à l’heure des fêtes et dévoile un programme étoffé d’animations aussi ludiques que culturelles qui ravira les petits comme les grands ! Jusqu’au 2 janvier prochain, il y en aura pour tout le monde. Ateliers, visites guidées, animations et le traditionnel sapin de Noël.. un programme à découvrir et tester pendant toute la période des fêtes (et des vacances scolaires).

ANECDOTES DE NOËL

Du 18 décembre au 2 janvier 2022

Pendant les vacances de Noël, petits et grands sont invités à participer au quiz « Les anecdotes de Noël ». Le principe : répondre aux questions grâce aux indices dans les boules de Noël, cachées un peu partout sur le Bazacle.

Un moment chaleureux et ludique à passer en famille !

En continu pendant les vacances. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Quiz remis à l’accueil / Pass sanitaire obligatoire.

PROJECTION DE FILMS D’ANIMATION

Du 18 décembre au 2 janvier 2022

Dans une ambiance feutrée, l’espace EDF Bazacle propose une sélection de films d’animation dédiée à toute la famille en continu.

Salle de projection / auditorium.

Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte / Pass sanitaire obligatoire.

L’ARBRE À VOEUX

Du 18 décembre au 2 janvier 2022

C’est autour d’une décoration enchantée et du traditionnel sapin de Noël que petits et grands pourront inscrire leurs vœux pour l’année 2022 !

Matériel mis à disposition à l’accueil. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Pass sanitaire obligatoire.

EXPOSITION “ÇA CHAUFFE POUR LA PLANÈTE”

Jusqu’au 2 janvier 2022, au niveau RDC

EDF Hydro Sud-Ouest et Cartooning for Peace ont le plaisir de présenter l’exposition de dessins de presse « Ça chauffe pour la planète ! ».

« SCULPTURES EPHÉMÈRES » DE JOSETTE CAMBOLIVES & ROSE-MARIE LESCURE

Jusqu’au 27 février 2022 – Galerie de l’œil au niveau -2

La photographie à haute vitesse permet d’observer ce que l’œil ne voit pas. C’est le cas de la chute et des collisions de gouttes de liquides colorés.