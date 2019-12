Pour le concert du Nouvel An, l’Orchestre du Capitole nous embarque pour New York

Sous la direction de Wayne Marshall, l’Orchestre National du Capitole donne rendez-vous les 30 et 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020 à la Halle aux Grains pour le concert du Nouvel an sur le thème « New York New York ».

Après les valses viennoises, le concert du Nouvel An traverse l’Atlantique ! Adoré du public et des musiciens, le charismatique chef britannique Wayne Marshall entraîne l’Orchestre à travers les buildings et l’énergie américaine. Gershwin et Bernstein, jazz et comédies musicales accompagnent avec entrain le passage en 2020.

Programmation :

BERNSTEIN

CANDIDE OVERTURE

GERSHWIN

AMERICAN IN PARIS

ELLINGTON

NUTCRACKER MOVEMENTS 1, 2, 3

BERNSTEIN

ON THE TOWN, TIMES SQUARE

ANDERSON

SLEIGH RIDE

GERSHWIN

PORGY AND BESS A SYMPHONIC PICTURE

Concert du Nouvel an

Les 30 et 31 décembre 2019

Le 1er janvier 2020

La Halle aux Grains

infos et réservations : https://onct.toulouse.fr/