Pour l’Arabe du Futur 6, Riad Sattouf en rencontre à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Librairie Ombres Blanches organise le 13 décembre prochain une rencontre et une séance de dédicaces avec Riad Sattouf pour la sortie de l’Arabe du Futur 6 au Conseil Départemental de Toulouse.

C’est l’un des événements du 9e art en cette fin d’année : la sortie du dernier volume de l’Arabe du Futur aux Editions Allary. À l’invitation d’Ombres Blanches le Conseil Départemental accueille exceptionnellement l’écrivain et artiste Riad Sattouf et ses publics, jeunes et moins jeunes, au Pavillon République.

Dans la série l’Arabe du Futur, énorme succès populaire et critique, Riad Sattouf raconte son enfance entre la Libye, la Syrie et la Bretagne. L’auteur nous prouve encore une fois son sens du récit et de la mise en scène comme dans ses autres bus tel que Pascal Brutal, La Vie secrète des jeunes, Les Cahiers d’Esther et Le Jeune acteur.

Rendez-vous donc au Pavillon République du Conseil Général le 13 décembre pour une rencontre à 18h et une séance de dédicaces à 19h jusqu’à 21h.