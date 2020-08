Pour la rentrée, le Maire de Toulouse visite quelques écoles

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Image par klimkin de Pixabay

Comme chaque année, le Maire de Toulouse fera la rentrée scolaire dans les écoles de la ville rose.

Mardi 1er septembre, à partir de 8h30, Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, rencontrera les parents, les élèves et les personnels municipaux et de l’Education nationale, à l’occasion de la rentrée scolaire, lors d’une visite au sein de plusieurs écoles municipales.

– A 8h30, avec Marion Lalane-de Laubadère, Adjointe en charge des politiques pour Bien Grandir, Marine Lefèvre, Maire de Quartier, Jean-Luc Moudenc se rendra à l’école élémentaire Clément Falcucci, dans le quartier de Bagatelle, où il sera rejoint par Mostafa Fourar, Recteur de l’académie de Toulouse, Chancelier des universités, pour visiter les nouveaux locaux réhabilités et la nouvelle extension. Ils seront accueillis par des musiciens de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.

– A 10h15, le Maire et les élus municipaux se rendront à l’école provisoire Saint-Simon/Canto Laouzetto où ils seront rejoints par Nina Ochoa, Maire de Quartier. Ils découvriront cette nouvelle école modulaire.

– A 11h15, Jean-Luc Moudenc et les élus municipaux termineront cette visite au groupe scolaire Patte d’Oie où ils seront rejoints par Jean-Jacques Bolzan, Adjoint en charge de l’Alimentation, des Marchés, de l’Agriculture, de la Cuisine centrale et de la Régie de Candie. Après la visite des locaux réhabilités et de l’extension, ils déjeuneront dans le nouveau réfectoire de l’école élémentaire.