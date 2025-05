Toulouse Va S’Embraser : In Flames Déchaîne Son Metal Mélodique au Bikini !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Amateurs de metal mélodique, préparez-vous à une soirée d’anthologie ! Le groupe suédois légendaire In Flames, figure de proue du genre, fera trembler les murs du Bikini de Toulouse le mardi 17 juin 2025 à 19h30 !

In Flames incarne l’essence même du metal, puisant dans un passé glorieux tout en restant résolument tourné vers l’avenir. Le groupe est aujourd’hui aussi vital et énergique qu’à l’époque où ils ont créé des classiques intemporels tels que « Come Clarity » et « Clayman ».

Fort d’une réputation scénique impressionnante, bâtie sur des performances dévastatrices et inspirées, In Flames a conquis les foules des plus grands festivals de rock et de metal à travers le monde. Têtes d’affiche de nombreuses tournées, ils ont également partagé la scène avec des géants tels que Slipknot, Megadeth, Judas Priest, Killswitch Engage, Within Temptation et Lamb Of God. Leur présence en tête d’affiche des plus grandes scènes et festivals mondiaux témoigne de leur statut d’icône.

Leur quatorzième album studio, « Foregone », sorti récemment, est une véritable démonstration de leur savoir-faire. Il combine l’agressivité et la puissance de leurs albums phares avec les mélodies inoubliables et l’écriture de chansons expérimentée de leur ère plus moderne.

Pour les connaisseurs, les fondations du son In Flames, avec ses guitares mélodiques, ses riffs écrasants et ses tempos rapides, se sont cristallisées dès leur deuxième album, « The Jester Race » (1996), annonçant déjà les refrains accrocheurs à venir. « Whoracle » (1997) reste quant à lui l’album le plus brut et sans concession des années 90 du groupe. Et comment ne pas mentionner le chef-d’œuvre du melodeath, « Colony » (1999), qualifié de « boule de feu incontestée » par Metal Hammer.

Ne manquez pas cette occasion unique de vivre l’expérience In Flames en live au Bikini de Toulouse ! Préparez-vous à une déferlante d’énergie, de riffs acérés et de mélodies entêtantes.

Infos Pratiques :

Date : mardi 17 juin 2025 à 19h30

Lieu : Le Bikini

Tarifs : 44,30€

Réservations :

Le Bikini