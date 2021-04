Plein phare sur la mission Alpha de Thomas Pesquet avec la Cité de l’Espace Toulouse

Partager Facebook

La Cité de l’Espace de Toulouse a mis tout en oeuvre pour vivre l’aventure de la mission Alpha et de son astronaute français, passé par la ville rose, Thomas Pesquet.

Après l’exploration de Mars en février dernier, l’espace sera à nouveau au cœur de l’actualité au printemps avec le départ, le jeudi 22 avril prochain, de Thomas Pesquet, astronaute français de l’ESA, l’Agence spatiale européenne, pour la Station spatiale internationale (ISS).

Afin de permettre au public de comprendre les objectifs de la mission Alpha, la Cité de l’espace met en place une programmation inédite autour de rencontres scientifiques et culturelles et d’un atelier participatif sur le recrutement des astronautes.

Au cœur de la Cité de l’espace, dans son tout nouveau « Carré de l’Actu », une nouvelle exposition nommée « Suivi Mission Alpha » permettra également au grand public dès sa réouverture de suivre en continu tous les moments forts de la mission et de découvrir les équipes de l’ESA et du CNES, le Centre National d’Etudes Spatiales, impliquées dans cette mission.

Une exposition incroyable !

Afin de permettre au public de bien comprendre les enjeux de la mission Alpha, la Cité de l’espace proposera à ses visiteurs, dès le 15 mai prochain une nouvelle exposition immersive appelée « Suivi Mission Alpha » qui permettra de suivre les moments forts de la mission mais aussi de rencontrer les équipes au sol de l’ESA et du CNES qui ont préparé Thomas Pesquet à cette mission et qui assurent son suivi au quotidien.

Pour garantir une expérience 100% immersive aux visiteurs, l’exposition « Suivi Mission Alpha » les plonge dans un décor réaliste et retranscrit les codes d’une véritable salle de contrôle. Un mur d’écrans permettra de voir en direct où se trouve la Station, d’en savoir plus sur la vie quotidienne à bord et de retransmettre en direct les événements (décollage, arrivée dans Station spatiale internationale, sortie extravéhiculaire…).

Thomas Pesquet sera le premier astronaute européen à voyager à bord de la nouvelle capsule Crew Dragon de SpaceX. Au cœur de l’exposition une évocation de la capsule Crew Dragon sera présentée. Les visiteurs pourront s’y asseoir pour prendre conscience de l’habitacle du vaisseau dans lequel va s’installer l’astronaute lors de son voyage à destination de la Station.

Les visiteurs pourront découvrir un exemplaire du maillot du Stade Toulousain réalisé en collaboration avec l’ESA et Thomas Pesquet. Ce maillot lancé en décembre 2020 présente de nombreuses évocations spatiales.

Deux autres rendez-vous pris pour la Mission Alpha:

> Les Cafés Alpha, un cycle de rencontre : Avec la Cité de l’Espace, prenez un Café autour de la mission Alpha en ligne !

> Suivez en direct le décollage de la mission Alpha avec Thomas Pesquet : Vivez le départ de Thomas Pesquet en direct depuis la Cité de l’Espace