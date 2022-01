Place au Salon du Mariage de Toulouse ce week-end

Partager Facebook

Pour la première fois, le Salon du Mariage aura lieu du 8 au 9 janvier 2022 au Parc des Expositions MEETT Toulouse.

Pour cette nouvelle édition, les exposants proposent des produits et services pour un mariage organisé en un tour de salon ! 2 jours pour tout organiser, sans courir de boutique en boutique.

Chaque année La Maison du Mariage, organisateur du plus grand salon de la région, offre à ses visiteurs sur plus de 4000 m2 d’exposition les dernières tendances du mariage. Le début d’année marque pour les futurs mariés le moment idéal pour tout organiser. Cette année 2022 marque le temps du renouveau et de l’accomplissement de grands projets. Le Salon du Mariage est donc le rendez-vous incontournable de ce début d’année.

Toutes les tendances 2022 à découvrir avec les 6 défilés, des offres privilèges à ne pas manquer, des guides et magazines offerts à l’entrée… Tout pour s’organiser et réaliser un mariage parfait réuni en un seul et même endroit : le MEETT.

Le Salon du Mariage, c’est plus de 100 professionnels du mariage, de la robe au traiteur en passant par l’incontournable wedding planner. C’est aussi, pour Madame et Monsieur 3 défilés par jour pour découvrir les nouvelles collections 2022 (robes de mariée, tenue du marié, accessoires, bouquets…)

Le Salon du Mariage 2022

Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier 2022 de 10h à 19h

MEETT Toulouse

https://www.maisondumariage.com/salons/salon-du-mariage-toulouse-parc-des-expositions-meett