Place au Festival Echos et Merveilles au Bascala

Le festival Echos & Merveilles fête sa 5ième édition à Bruguières, sur le site du Bascala et son parc de 5 hectares, du 5 au 7 mai prochain : « édition du Roi Mundis » !

3 jours de fête et de découverte pour toute la famille sur la thématique des Cultures de l’Imaginaire, des mondes fantastiques et de la médiévalité. 4 scènes de concert avec les plus grands noms européens des musiques celtiques, pagan folk, nordiques comme FAUN, FINNTROLL, CORVUS CORAX, CECILE CORBEL, LUC ARBOGAST, TROBAR DE MORTE, THE SIDH, STILLE VOLK, et bien d’autres encore, qui en feront la plus grande scène européenne de ces styles musicaux. Le Festival Echos et Merveille fait donc son retour au Bascala de Bruguières avec une belle affiche mais pas seulement.

On pourra aussi retrouver un marché artisanal féérique avec 150 artisans venus de toute la France, 14 restaurateurs des dizaines de troupes d’animation professionnelles, initiation, reconstitutions, Grandeur Nature, Troll Ball, jeux…

Un programme bien rempli pour s’occuper le week-end entre amis ou en famille au Bascala !

Pour en savoir plus : Echos & merveilles : Interview de Nicolas Chaccour, directeur du festival

Réservations : https://echos-merveilles-5ans.festik.net/