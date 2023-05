Partager Facebook

La chanteuse Clara Ysé sera en concert à l’automne prochain au Rex de Toulouse.

Après un discret tour de piste en 2018 – six titres en français et en espagnol, dont le magnétique Le Monde s’est dédoublé – Clara Ysé s’avance enfin en pleine lumière, à pleine puissance, avec Oceano Nox, premier album à l’audace orgueilleuse entièrement écrit et composé par elle, co-réalisé avec Ambroise Willaume (Sage) et porté en battante avec des musiciens et un chœur au diapason.

Pour voir Clara Ysé en concert à Toulouse, rendez-vous le 16 novembre prochain à Toulouse.

Réservations : www.bleucitron.net