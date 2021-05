Piscines, clubs sportifs…Le planning des réouvertures à Toulouse

Partager Facebook

Le point sur les réouvertures des piscines et des équipements sports à Toulouse.

Depuis le lundi 3 mai, la Mairie de Toulouse a réouvert progressivement les piscines couvertes et les gymnases pour les scolaires, de l’école au lycée. Les scolaires et péri-scolaires ont repris 100% de leurs activités sportives dans les piscines couvertes et les gymnases dans le respect des mesures sanitaires.

Les clubs, eux, reprennent le mercredi 19 mai, leurs activités uniquement pour les mineurs dans les lieux couverts et pour tous en plein air dans le respect des mesures sanitaires.

Pour le grand public, certaines piscines plein air sont ouvertes sur réservation. Afin de permettre l’accès à davantage de Toulousains, Papus rejoint Bellevue nordique avec des créneaux via le télé-service tous les jours et Castex le dimanche après-midi, les trois fonctionneront avec protocole et geste barrière. La piscine Chapou ouvrira son bassin le 25 mai.



A partir du mercredi 9 juin, les clubs sportifs reprendront leurs activités pour tous dans les lieux couverts. S’agissant des piscines, avec le système de réservation, Chapou, Bellevue, Papus et Castex ouvriront sur leur rythme estival traditionnel et Nakache été à compter du 11 juin.

Seront également ouverts au public à partir du 14 juin les bassins couverts Alex Jany, Jean Boiteux et Toulouse-Lautrec.

Pour les piscines, le système des créneaux de réservation actuellement en fonction devrait être abandonné à partir du 25 juin.

L’agenda des réouvertures:

A partir du 19 mai

Les clubs reprennent leurs activités:

dans les lieux couverts, uniquement pour les mineurs,

en plein air, pour tous dans le respect des mesures sanitaires.

Pour le grand public, certaines piscines plein air sont ouvertes sur réservation.

Comme Bellevue nordique, Papus est à nouveau accessible sur des créneaux à réserver via le téléservice tous les jours.

Castex réouvre le dimanche après-midi.

Ces trois piscines accueillent le public dans le respect du protocole sanitaire et avec application des gestes barrières.

A partir du 25 mai

Le bassin de la piscine Chapou rouvre du lundi au dimanche:

de 12h à 14h

de 14h30 à 16h15

de 16h45 à 18h30

A partir du mercredi 9 juin

Les clubs sportifs reprennent leurs activités pour tous dans les lieux couverts.

A partir du 11 juin

Les piscines Chapou, Bellevue, Papus et Castex ouvrent sur leur rythme estival habituel et Nakache été avec le système de réservation mis en place pendant la période de restrictions sanitaires.

A partir du 14 juin

Les bassins couverts Alex Jany, Jean Boiteux et Toulouse-Lautrec rouvrent également au public.

A partir du 25 juin

Pour les piscines, le recours au système de réservation de créneaux ne devrait plus être nécessaire.