Philippe Manœuvre et Yarol Poupaud : Une soirée rock de légende à Altigone !

Avis aux nostalgiques de l’âge d’or du rock et aux amoureux des anecdotes électriques ! Le jeudi 19 mars 2026 à 20h30, la scène d’Altigone, à Saint-Orens (aux portes de Toulouse), s’apprête à accueillir un duo de choc pour un spectacle exceptionnel : « Philippe Manœuvre : Un enfant du rock raconte ».

Quand la « bible du rock » rencontre l’un des plus grands guitar-heros français, l’étincelle est garantie.

Philippe Manœuvre : Le regard gouailleur d’un éternel passionné

On ne présente plus Philippe Manœuvre. Figure emblématique du journalisme musical, ancien rédacteur en chef de Rock & Folk et juré historique de la Nouvelle Star, il est la mémoire vivante de la scène rock.

Dans ce seul-en-scène inédit, il délaisse sa plume pour la parole. Avec son ton inimitable, à la fois tendre et provocateur, il nous plonge dans l’essence d’une époque mythique. Ce n’est pas une simple conférence, mais un voyage immersif dans les coulisses du rock, peuplé de stars internationales et de moments de grâce.

Un duo explosif avec Yarol Poupaud à la guitare

Pour donner vie à ces récits, Philippe Manœuvre ne sera pas seul. Il sera accompagné sur scène par Yarol Poupaud. Guitariste de génie, membre fondateur du groupe FFF et compagnon de route de Johnny Hallyday durant ses dernières années, Yarol apportera le grain, le riff et l’énergie brute nécessaire à cette épopée sonore.

Le dialogue entre les mots de l’un et les cordes de l’autre promet :

De l’émotion : Des hommages vibrants aux icônes disparues.

De l’humour : Des anecdotes de tournées jamais racontées.

De l’imprévu : Un show organique qui respire l’esprit rock’n’roll.

Pourquoi réserver vos places pour Altigone ?

Ce spectacle réussit le pari de la nostalgie sans jamais tomber dans le « poussiéreux ». C’est une célébration vivante d’un genre musical qui a changé le monde. Que vous ayez vécu les années 70-80 ou que vous soyez un jeune fan de vintage, ce rendez-vous à Saint-Orens est le « must-see » de votre mois de mars.

Informations Pratiques