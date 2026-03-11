Le mythique Béjart Ballet Lausanne s’empare du Zénith de Toulouse : Un événement Danse exceptionnel !

Préparez-vous à un choc esthétique et émotionnel. Le jeudi 2 avril 2026 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole accueille l’une des compagnies les plus prestigieuses au monde : le Béjart Ballet Lausanne. Avec le spectacle événement « Béjart et nous », la troupe rend un hommage vibrant et moderne à l’œuvre du « Maître » Maurice Béjart.

Que vous soyez un fin connaisseur ou un néophyte curieux de découvrir la haute couture chorégraphique, cette date s’inscrit déjà comme le rendez-vous culturel majeur du printemps à Toulouse.

« Béjart et nous » : Un voyage immersif au cœur du génie

Sous la direction de Julien Favreau, la compagnie nous propose une immersion totale dans l’univers éclectique et foisonnant de Maurice Béjart. Ce n’est pas qu’un simple ballet, c’est une traversée onirique de son répertoire légendaire.

Le spectacle est construit comme un voyage musical et dansé, alternant entre :

Des solos d’une précision millimétrée ;

Des « pas de deux » d’une sensualité rare ;

Des ensembles spectaculaires qui font la renommée mondiale de la compagnie.

Les chefs-d’œuvre de Maurice Béjart revisités

Le programme de cette soirée au Zénith puise dans les pièces les plus emblématiques du chorégraphe. On y retrouvera des extraits de ballets cultes qui ont marqué l’histoire de la danse au XXe siècle :

Wien, Wien, nur du Allein : pour l’élégance viennoise.

La IXe Symphonie : la puissance de Beethoven incarnée par le mouvement.

Mozart-Tango : le mélange audacieux des genres.

Brel et Barbara : l’hommage vibrant à la chanson française et à ses icônes.

Interprétés par les danseuses et danseurs de la compagnie d’aujourd’hui, ces extraits prouvent que l’œuvre de Béjart n’a pas pris une ride et continue de vibrer avec une force contemporaine saisissante.

Pourquoi le passage du Béjart Ballet Lausanne à Toulouse est immanquable ?

Accueillir le Béjart Ballet Lausanne au Zénith de Toulouse est une prouesse technique et artistique. La grandeur de la salle permet de déployer toute la puissance des ballets d’ensemble, offrant une visibilité et une acoustique idéales pour savourer chaque envolée lyrique.

C’est une occasion unique de voir l’excellence suisse s’exprimer dans la Ville Rose. Le talent des interprètes actuels, formés à l’exigence de la méthode Béjart, garantit un spectacle d’une intensité rare, où la technique s’efface derrière l’émotion pure.

Informations Pratiques & Billetterie

Spectacle : Béjart Ballet Lausanne – « Béjart et nous »

Lieu : Zénith Toulouse Métropole (11 Avenue Raymond Badiou, 31300 Toulouse)

Date : Jeudi 2 avril 2026 à 20h00

Tarifs : De 49 € à 115 €

Réservations : Billetteries habituelles

Un conseil de la rédaction

Les représentations du Béjart Ballet Lausanne affichent souvent complet des mois à l’avance. Pour être sûr de ne pas manquer cette soirée d’exception sous les projecteurs du Zénith, nous vous conseillons de réserver vos places dès maintenant !