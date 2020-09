Petit ours Brun, le spectacle dans les cinémas de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Petit ours Brun, le héros des tout-petits, débarque dans les cinémas Gaumont Wilson Toulouse et Labège à partir du 30 septembre.

Déjà applaudi par plus de 100 000 spectateurs, le spectacle Petit Ours Brun (prix de la meilleure comédie musicale jeune public en 2017) arrive dans les cinémas Pathé et Gaumont à partir du 30 septembre !

Petit Ours Brun et sa cousine Grande Ourse Rousse ont très envie de grandir. C’est une envie que les enfants connaissent bien. En une douzaine de tableaux, le héros des tout-petits vit toute une palette d’émotions qui jalonnent ses aventures : la joie, la colère, le plaisir, la peur, l’étonnement… Les enfants vibreront au rythme de cette belle histoire qui, comme toujours chez Petit Ours Brun, leur parle avant tout d’eux-mêmes ! Un spectacle à découvrir en famille.

Informations et réservations sur l’application mobile et sur cinemaspathegaumont.com