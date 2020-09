3e édition du Festival Première dans les Cinémas Gaumont Toulouse et Labège

Partager Facebook

La 3e édition du Festival Première revient à Toulouse, dans les cinémas Gaumont, dès le 30 septembre. 8 jours, 8 avant-premières exclusives !

Le magazine Première revient avec son festival pour la 3e année consécutive. Dès le 30 septembre, découvrez dans vos salles toulousaines 8 films en avant-première à 8 euros la place. Du rire, des larmes, de l’action, en bref, un tourbillon d’émotions dans les Gaumont Toulouse Wilson et Labège. Au programme, L’Origine du Monde de et avec Laurent Lafitte, Le Discours de Laurent Tirard d’après l’oeuvre de Fabrice Caro, 30 jours Max de et avec Tarek Boudali, Peninsula la très attendue suite de « Dernier train pour Busan », Polu de Nicolas Vanier, The Singing Club de Peter Cattaneo, Un Triomphe de Emmanuel Courcol avec Kad Merad et Tout nous sourit de Melissa Drigeard.

Réservations et programmation :https://www.cinemaspathegaumont.com/actualites/le-festival-premiere-2020

Programme :

Mercredi 30 septembre – L’Origine du Monde, de Laurent Lafitte

Jeudi 1er octobre – Le Discours, de Laurent Tirard Vendredi 2 octobre – 30 Jours Max, de Tarek Boudali

Samedi 3 octobre – Peninsula, Sang-Ho Yeon

Dimanche 4 octobre – Poly, de Nicolas Vanier

