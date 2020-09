Vidéo : Antes & Madzes présentent leur nouveauc clip  » Comme si j’étais mort »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Antes et Madzes, lauréats du concours Weekend des Curiosités x Crédit Agricole Toulouse 31, ont dévoilé dimanche le clip fou de leur morceau » Comme si j’étais mort ».

Rap moderne et éclectique, Antes & Madzes proposent une musique simple et polyvalente leur permettant de jongler entre des sonorités inspirées de l’électro, de la pop ou même du rock, tout en conservant les codes rythmiques et textuels du rap.

« Comme Si j’étais mort » est une grande réussite pour le duo de rappeur toulousain à retrouver sur l’EP » Plein d’histoires » toujours disponible sur toutes les plateformes digitales.