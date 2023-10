Peter Doherty et Frederic Lo en concert ce vendredi à Toulouse

Partager Facebook

Quel bonheur ! Peter Doherty et Frederic Lo, auteurs d’un des plus bel album de 2022, seront en concert au Bikini Toulouse ce vendredi 27 octobre.





En tant qu’artiste solo et membre des Libertines, des Babyshambles et des Puta Madres, Peter Doherty allie un esprit rebelle, des paroles poétiques et un respect pour Albion, sa vision idyllique de l’ancienne Angleterre.

Au début des années 2000, les Libertines sont l’une des figures de proue de la scène rock britannique et rendent hommage aux générations de légendes qui les ont précédés et ont à leur tour inspiré de nombreux artistes en devenir. Avec Babyshambles, Doherty a exploré le côté plus introspectif et éclectique de sa musique, intégrant le reggae et le cabaret au rock indé du groupe.

Pendant la pandémie mondiale COVID-19, Doherty fait équipe avec l’auteur-compositeur-interprète français Frédéric Lo sur « The Fantasy Life of Poetry & Crime » (2021), un single inspiré de l’œuvre de l’écrivain Maurice Leblanc, qui a créé le personnage du voleur Arsène Lupin. Leur collaboration se passe si bien qu’ils l’étendent à l’intégrale The Fantasy Life of Poetry & Crime de mars 2022, qu’ils emmèneront sur une tournée à guichets fermés, et ils passeront par le Bikini en octobre prochain !

