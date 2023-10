Le Fish Truck Coquille Saint Jacques débarque à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Fish Truck « La Grande Débarque » s’installe au Marché Victor Hugo de Toulouse les 4 et 5 novembre pour découvrir deux jours d’animations autour de la Coquille Saint Jacques de Normandie.

La saison de la Coquille Saint-Jacques court actuellement, et pour la première fois le Fish Truck « La Grande Débarque » va s’installer à Toulouse, au Marché Victor Hugo. Après avoir ouvert la saison en Normandie puis un passage à Lyon, rendez-vous pour deux jours de fête et d’animations dans ce haut lieu de la gastronomie toulousaine.

En plus de la dégustation, des animations proposeront aux toulousains de s’intéresser un peu plus à la Coquille Saint Jacques et d’apprendre quelques gestes essentiels : Comment décoquiller ? Comment la conserver ? Pourquoi le corail lui va si bien ?…Le Fish Truck est un camion offrant la possibilité aux visiteurs de s’aventurer dans la Coquille Saint Jacques et de la déguster gratuitement.

Pour en savoir plus : lagrandedebarque.fr