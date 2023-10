Une nouvelle boite de nuit à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le PAMPA CLUB débarque dès ce vendredi dans la ville rose pour faire vivre aux amateurs de musique des soirées inoubliables.

Nouveau lieu de la nuit à Toulouse dès ce vendredi. Situé en plein centre ville (Quartier Jean Jaurès), le PAMPA CLUB a pour ambition de devenir un lieu incontournable de la scène nocturne. PAMPA CLUB est en parfaite adéquation avec sa direction artistique “Don’t forget to be wild & sparkling” puisqu’elle mêle délicieusement le sauvage et le chic, la folie et l’élégance, l’exubérance et le glamour.

Le PAMPA Club va vous faire voyager et danser au travers de lumières envoûtantes et percutantes, d’un système son (100% made in France) adapté à l’acoustique de salle. La cabine du DJ a volontairement été mise en avant afin de créer une atmosphère et une proximité avec l’artiste similaire à une boiler room®. D’ailleurs, les rumeurs courent quant à la venue de DJ à la renommée nationale et internationale.

Le PAMPA nous a secrètement laissé entendre que le célèbre DJ Nicolas Sasson, organisateur des soirées iconiques Bazar by Sasson® dans le monde entier, sera présent. Il serait accompagné du collectif Suisse Mont Rouge.

Les dirigeants ont réalisé un rêve : celui de détruire et rénover entièrement un bâtiment pour le transformer en un lieu de festivité exceptionnelle ! C’est pour cela qu’ils ont hâte que cette nouvelle aventure débute enfin : “On a conçu le PAMPA dans le but d’offrir des expériences uniques aux amateurs de soirées/ de musiques. On a vraiment essayé de penser à chaque détail, pour le son, les lumières, la décoration mais aussi sur la gestion des différents espaces pour que chacun puisse passer un très bon moment. On a à cœur de partager cette passion de la fête avec tous les toulousains. On sait qu’ils sont très chauds ! Et on va leur donner encore plus chauds !”.

Le message est clair ! Le PAMPA ouvre enfin ses portes et toute l’équipe est à fond pour vous offrir les meilleures soirées Toulousaines.

Crédits photo : Lucile Da Fonseca / Pampa Club.