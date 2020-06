Pendant le confinement, la Cité de l’Espace cartonne !

Partager Facebook

Pendant le confinement, la Cité de l’Espace Toulouse a réalisé plus de 40 000 visiteurs sur son site internet.

Quand les visiteurs ne peuvent se rendre à la Cité de l’espace, c’est la Cité de l’espace qui vient à eux. Engagée à rendre la culture spatiale et astronomique accessible à tous, la Cité de l’espace a mis en ligne des ressources pédagogiques inédites sur son site Internet durant la période de confinement (ressources toujours en ligne sur www.cite-espace.com) . Ainsi, le site Internet a enregistré 40.000 visiteurs uniques entre le 17 mars et le 29 mai 2020.

Record de connexion pour les missions « Astronaute chez soi »

Pour faire perdurer la curiosité des plus jeunes pour l’espace et assurer la continuité éducative, la Cité de l’espace a proposé au jeune public de réaliser depuis chez soi des expériences et activités autour de la thématique des astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Ainsi, autour de 20 missions, les apprentis astronautes ont pu découvrir et comprendre les conditions de vie et de travail des astronautes dans l’espace : « pourquoi grandit-on dans l’espace ? », « comment se lave-t-on dans l’espace ? », « quel goût ont les aliments dans l’ISS ? »… Grands ou petits ont répondu présents à l’expérience spatiale virtuelle puisque la page « Astronaute chez soi » a enregistré plus de 25.000 connexions et les stories sur Instagram plus de 50 000 vues.

L’actualité spatiale a connu un véritable engouement de la part du public

La Cité de l’espace est reconnue pour les nombreux événements qu’elle organise tout au long de l’année. Durant le confinement, le mythique télescope spatial Hubble a fêté ses 30 ans : l’occasion pour la Cité de l’espace de proposer pour la première fois un événement 100% digital sur ses réseaux sociaux.

L’actualité spatiale a connu un vrai engouement auprès du public. Le site Internet de la Cité de l’espace a par exemple enregistré 13.000 connexions lors du passage de la Station Spatiale Internationale dans le ciel, le 3 avril dernier.

