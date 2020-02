Peato Mauvaka prolonge avec le Stade Toulousain !

Partager Facebook

Le Stade Toulousain a annoncé la prolongation de contrat du talonneur Peato Mauvaka. Ce dernier, dont le contrat expirait à la fin de la saison 2019-2020, a prolongé vendredi 14 février son engagement avec le Stade Toulousain de trois saisons supplémentaires. Il est désormais lié au club au minimum jusqu’au terme de l’exercice 2022-2023.

Arrivé au Stade en 2014 en provenance de Nouvelle-Calédonie, Peato a immédiatement intégré le Centre de Formation du club. Ses qualités lui ont permis de s’adapter rapidement au sein du collectif Rouge et Noir, chez les jeunes, puis à l’échelon professionnel.

Son talent a d’abord été préservé, puis il a su profiter des opportunités qui lui étaient offertes pour se révéler aux yeux du grand public, lors du précédent exercice. En une saison, le natif de Nouméa s’est vu enchaîner les prestations et a prouvé, à chacune de ses sorties, son goût prononcé pour l’effort collectif et sa capacité d’adaptation au plus haut-niveau. Il forme, aux côtés des frères Marchand une jeune, talentueuse et prometteuse triplette au poste de talonneur, qui a brillé jusqu’au titre de Champion de France de Top 14. Cette dernière saison lui a ouvert les portes de la sélection tricolore pour la Coupe du Monde au Japon et lui a permis d’être appelé pour les deux premiers matches du Tournoi des VI Nations.