Paul Mirabel de retour à Toulouse en 2023

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Originaire de Montpellier, Paul Mirabel s’installe à Paris en 2013 pour suivre des études de commerce. Après l’obtention de son Master 2 et d’une formation de 2 ans au Cours Florent, il commence à écumer les scènes ouvertes parisiennes. Il écrit et rode son spectacle à la Petite Loge puis au Théâtre du Marais, à Paris. Et puis voilà le spectacle Zèbre en tournée partout en France dont Toulouse par deux fois en 2022. Car oui , la révélation de l’humour jouera au Printemps du Rire le 24 mars 2022, avant de revenir le 19 octobre prochain.

Avec un Casino Barrière à Toulouse déjà complet le 19 octobre 2022, le phénomère Paul Mirabel revient à la Halle aux Grains le 27 février 2023. En attendant, on peut l’écouter sur France Inter dans la Bande Originale chaque semaine de 11h à 12h.

Réservations : www.box.fr