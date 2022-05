Toulouse : L’Avare dans les cinémas Gaumont Wilson et Gaumont Labège

Partager Facebook

A partir du 2 mai, on pourra découvrir L’Avare dans les cinémas Gaumont Wilson et Gaumont Labège

La Comédie-Française vous donne rendez-vous dans les cinémas Pathé et Gaumont pour découvrir au cinéma L’Avare. Mis en scène par Lilo Baur, avec les comédiens de la Troupe, ce spectacle intemporel de Molière sera diffusé au cinéma à partir du 2 mai.

De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en scène relève toutes les couleurs d’une comédie culte, d’une étonnante modernité.

Avec une diffusion dans plus de 200 cinémas (dont les cinémas Pathé et Gaumont) partout en France, Suisse, Belgique, en images HD et son 5.1, ce dispositif permet au plus grand nombre de prendre place aux premières loges en vivant le meilleur du théâtre au cinéma. Depuis sa création en 2016, le programme a rassemblé au cinéma plus 650 000 spectateurs en 12 spectacles soit l’équivalent de 685 représentations Salle Richelieu.

Réservation www.cinemaspathegaumont.com