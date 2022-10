Paul Marcon sera avec le Toulouse Olympique en 2023

Partager Facebook

Après 9 saisons en Bleu et Blanc, en passant des Juniors au centre de formation puis à l’équipe professionnelle jusqu’à la Super League, l’ailier international Français, Paul MARCON, continue l’aventure et sera bien un Olympien en 2023.

Une dixième saison en Bleu et Blanc

Originaire de Tonneins et évoluant au Toulouse Olympique depuis 2013, Paul MARCON s’engage pour une dixième saison dans un club qu’il connaît par cœur. Arrivé chez les Juniors du TO, il a intégré le centre de formation du club, puis la réserve Olympienne en Elite 1. Des apparitions en équipe fanion lui ont permis de s’installer définitivement dans l’effectif professionnel en 2017.

De son côté, le Toulouse Olympique se félicite de continuer l’aventure avec Paul MARCON : « Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Paul pour la saison à venir. Il a fait preuve d’une évolution constante ces 9 dernières saisons au TO, mais aussi d’adaptabilité et d’une grande force, qu’il faudra naturellement conserver en 2023. » Bernard SARRAZAIN, Président du TO XIII.

Une saison 2022 forte pour l’international français

La saison passée a été généreuse en temps forts pour l’ailier toulousain. Elle marque tout d’abord son retour à la compétition – et ses grands débuts en Super League – après un an de convalescence suite à une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Celle-ci a nécessité une intervention chirurgicale et un suivi adapté sur la plus grande partie de la saison 2021 afin qu’il puisse retrouver le terrain en février 2022.

On lui retient également l’essai décisif de la rencontre TO v St Helens en mars dernier, inscrit à la 79e minute de jeu et qui marque la première victoire du club dans la compétition.

Cette riche année se termine en beauté avec sa participation à la Coupe du Monde de rugby à XIII qui a débuté le 15 octobre dernier en Angleterre. Le XIII de France rencontrera les hôtes ce samedi 22 octobre 18h à l’occasion de leur deuxième match de poule, le premier s’étant soldé sur un succès face à la Grèce.

Une détermination renouvelée en 2023

La prochaine saison du Toulouse Olympique sera spectaculaire et pleine de challenges, mais Paul MARCON est bien déterminé à accompagner le club le plus loin possible : « Je suis content de poursuivre l’aventure avec le club et je suis déterminé à tout faire pour aider l’équipe à remonter en Super League à la fin de la saison. »