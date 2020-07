Paul MARCON fidèle au TO

Le Toulouse Olympique conserve dans ses rangs son jeune ailier International Paul MARCON, qui s’engage pour 2 saisons plus une 3ème en option.

Originaire de Tonneins, l’ailier international français s’est forgé au haut niveau au travers de la formation toulousaine, puisqu’il est arrivé en Juniors avant d’intégrer le Centre de Formation Olympien et d’évoluer avec la réserve en Elite française. Après quelques apparitions en Une au cours de ces saisons, c’est en 2017 qu’il s’impose définitivement dans l’effectif professionnel, marquant plus de 10 essais par an depuis.

Dans la continuité de sa Coupe du Monde à IX en Australie à l’automne dernier disputée avec l’équipe de France, 2020 semblait lui promettre des sommets encore plus haut. Las, l’interruption de la saison a coupé Paul dans son élan puisqu’il était meilleur marqueur de l’équipe avec déjà 7 essais inscrits au cours des 5 premiers matchs.

Celui qui vient de fêter ses 25 ans (seulement !), aura à cœur de poursuivre sa progression et d’endosser rapidement un statut de cadre du groupe Bleu et Blanc qui lui semble promis.