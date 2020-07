Le TFC écourte son stage de préparation en Espagne

Partager Facebook

En stage de préparation depuis le 13 juillet à Navata, en Espagne, le TFC a décidé de l’écourter et de rentrer à Toulouse en raison du contexte sanitaire actuel en Catalogne.

Dans un communiqué le club toulousain s’est expliqué : « Compte tenu des nouvelles mesures prises ces dernières heures en Catalogne et plus particulièrement à Figueras en vue de contenir la propagation du Covid-19, le Toulouse Football Club écourte son stage de préparation à Navata, de manière préventive et afin d’éviter de prendre un quelconque risque. Arrivés le lundi 13 juillet, les Violets du Coach Garande reprendront la route vers la Ville rose ce lundi 20 juillet – au lieu du jeudi 23 juillet – après une dernière séance d’entraînement sur les terrains de l’hôtel Torremirona ».

Le premier match de préparation face au FC Sète 34 – qui aura lieu à huis clos ce mardi 21 juillet – ne se tiendra donc pas comme initialement prévu à Navata. Le nouveau lieu du match reste à déterminer.