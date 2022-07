Partir En livre s’installe dans Toulouse !

Partager Facebook

Jusqu’au 24 juillet, la littérature jeunesse est à la fête dans 27 communes de Toulouse Métropole.

Sortir les bouquins des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics et transmettre le plaisir de lire, c’est l’objectif de la manifestation nationale « Partir en livre », organisée localement par l’association du Festival du Livre Jeunesse Occitanie en collaboration avec Toulouse Métropole.

Plus de 180 rendez-vous sont dans les bibliothèques, librairies, associations, équipements culturels…. Au programme : des lectures, ateliers créatifs, découvertes d’auteurs et illustrateurs (Chrysostome Gourio, Anne Letuffe, Frédéric Maupomé, Fanny Pageaud), spectacles, escape game et même des soirées pyjamas… autour d’un thème fédérateur et enthousiasmant : l’amitié !

Cette année, des nouveautés sont également proposées pour découvrir le livre autrement, telles qu’une création sonore à partir d’une histoire.

>> Programme complet sur festival-livre-jeunesse.fr

Communes Participantes :

Aigrefeuille, Aucamville, Aussonne, Balma, Beauzelle, Blagnac, Castelginest, Colomiers, Cornebarrieu, Cugnaux, Fenouillet, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, Launaguet, Lespinasse, Mondonville, Mons, Pibrac, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Orens de Gameville, Toulouse, Tournefeuille, L’Union, Villeneuve Tolosane.