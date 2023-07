Oz, un concert exceptionnelle pour la scène musicale émergente à Toulouse

Partager Facebook

OZ – Occitanie au Zénith, l’événement dédié à la création musicale et à l’émergence culturelle en région Occitanie revient pour une seconde édition le 10 octobre prochain.

Le Zénith Toulouse Métropole, lieu emblématique des musiques populaires et actuelles, ouvre ses portes aux artistes professionnels émergents à confirmés de différentes esthétiques originaires de la région : SUZANNE BELAUBRE Chanson, COCANHA Duo polyphonique, PRATTSEUL Pop française, LYKUIN Soul, LOMBRE Spoken word, MANDARINE Hip-hop alternatif, CXK Rock, VISCERAL Rap / Rock, DEMI PORTION Hip-Hop / Rap, TEHO Melodic house.

Cette seconde édition poursuit l’exploration des cultures émergentes de la région en programmant notamment des propositions artistiques en langue occitane. OZ est l’occasion de découvrir le Zénith sous un angle inédit ! Les deux scènes dans la salle accueillent la programmation musicale non-stop et en parallèle dans le hall et à l’extérieur, une programmation pluridisciplinaire immersive et ludique est proposée.

Infos : https://zenith-toulousemetropole.com/