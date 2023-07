Le nouveau film de Quentin Dupieux en avant-première à l’ABC Toulouse

Partager Facebook

Le cinéma ABC Toulouse propose de découvrir en avant-première « Yannick » le nouveau film de Quentin Dupieux le 1er aout prochain.

Réalisateur inclassable, il aime surprendre le public par ses films et par ses annonces. Il y a quelques semaines, alors qu’on attend un nouveau film la saison prochaine autour de Dali, Quentin Dupieux ( Le Daim, Au Poste, Fumer fait tousser..) nous annonçait la sortie d’un film surprise durant l’été. Juste un titre , « Yannick », et l’annonce d’un casting exceptionnel : Raphaël Quenard, Pio Marmaï, Blanche Gardin et Sébastien Chassagne. L’idée fuse dans la tête du réalisateur après une discussion avec Raphael Quenard ( Les Chiens de la casse, Cash, Fumer fait tousser..) et le film nait. On ne sait rien sur le film si ce n’est qu’il raconte l’intervention de Yannick lors d’une représentation de la pièce « Le Cocu », un très mauvais boulevard. Dès lors, se noue une intrigue loufoque prore à Dupieux.

Le film sortira partout en France le 2 aout prochain, et sera visible pour une avant première au cinéma ABC de Toulouse le 1er aout.

Infos : https://abc-toulouse.fr/