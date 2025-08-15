Royal Swing Trio : Un Concert Jazz Manouche au Jardin du Barry pour les Estival’Ouest !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouse, l’été s’annonce mélodieux ! Dans le cadre du festival « Les Estival’Ouest », le Jardin du Barry vous invite à une soirée musicale et festive le mercredi 20 août 2025, avec le concert du Royal Swing Trio à 19h30. Une occasion parfaite de profiter d’une ambiance conviviale en plein air !

Le Royal Swing Trio est un groupe qui fait revivre l’esprit du jazz manouche avec une énergie communicative. Leur musique est portée par la voix charismatique et bohème de la chanteuse Amélie Barthe, dont l’interprétation transporte le public. Elle est accompagnée par la guitare et les solos virtuoses de Tom, un véritable maître de son instrument, et par la rythmique solide et entraînante de Fabrice à la contrebasse.

Avant le concert, l’ambiance commencera à monter dès 17h avec de nombreuses animations, jeux et ateliers pour petits et grands. C’est l’occasion idéale de se retrouver en famille ou entre amis, de profiter du cadre verdoyant du Jardin du Barry et de se laisser porter par les notes swing du trio.

Ce concert est un moment de partage musical et de bonne humeur à ne pas manquer. L’entrée est gratuite, alors venez nombreux pour applaudir ce talentueux trio et célébrer l’été en musique !

Infos Pratiques :

Événement : Royal Swing Trio

Date : Mercredi 20 août 2025

Heure : À partir de 17h (animations), concert à 19h30

Lieu : Jardin du Barry, Toulouse

Placement : Libre

Tarifs : Gratuit