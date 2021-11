Oranges Sanguines, Les Bodin’s, Amants…Que voir au cinéma ce mercredi ?

Partager Facebook

Entre le très drôle Oranges Sanguines, le nouveau Nicole Garcia ou encore les premiers pas des Bodin’s au cinéma, découvrez les sorties de la semaine !





Oranges sanguines de Jean-Christophe Meurisse

Avec Alexandre Steiger, Christophe Paou, Lilith Grasmug

Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

Les Bodin’s en Thaïlande de Frédéric Forestier

avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des vacances à son fils… En Thaïlande !

Amants de Nicole Garcia

Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais.

On est fait pour s’entendre de Pascal Elbé

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)… Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition.

Haut et Fort de Nabil Ayouch

Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….