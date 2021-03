Avec Cinélatino, les spectateurs auront le goût du rire !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Festival Cinélatino fait la part belle à l’humour cette année avec une programmation spéciale.

La muestra de la 33e édition est sous le signe de la moquerie, de la satire et de la dérision. De nombreux cinéastes latino-américains manient habilement ces instruments pour alléger les fardeaux, mater les inquiétudes et désacraliser les fatalités : rire, ou même seulement sourire, face à des réalités pesantes. N’en disons pas plus sur le contexte actuel : le goût du rire est le thème de la muestra 2021.

a fantaisie pointe son nez, dans une parodie de comédie musicale. L’humour noir n’est pas en reste, parfois grotesque, macabre et même cynique. On rit de ses propres échecs cinématographiques dans les campagnes péruviennes et de soi-même dans les rues de Cuba. Comédies, parodies et autres facéties se répondent, espiègles, et se moquent des pouvoirs politiques. Le quotidien, en famille, au travail, les soucis de la vie banale se prêtent à la tendre moquerie, à l’indulgence, à la tendresse. Certains se trouvent malgré eux dans des situations rocambolesques ou absurdes. Ailleurs le sourire tempère les chagrins véritables des familles ordinaires. Parfois, la parodie pousse le bouchon : ça ironise sans modération et même, ça dérape !

Le cinéma ouvre les vannes, partagez le goût du rire avec nous du 19 au 28 mars sur online.cinelatino.fr

Les films pour rire :

> Animal Politico de TIAO

> El Juego de la Silla de Ana Katz

> Lina de Lima de Maria Paz Gonzalez

> Los Bolos en Cuba de Enrique Colina

> Por la plumas de Neto Villalobos

> Sinfonia da necropole de Juliana Rojas

> Solos de Joanna Lombardi

> Vampiros en la habana de Juan Padron

> Whisky de Pablo Stoll et Juan Pablo Rebella

Une rencontre le 24 mars

Mercredi 24 mars, Cinélatino propose une rencontre autour « Du gout de rire » avec la présence de Ana KATZ (El juego de la silla), María Paz GONZÁLEZ (Lina de Lima), Joanna LOMBARDI (Solos) et modéré par Neto Villalobos (Por las plumas).

A suivre sur https://www.youtube.com/watch?v=PnfSAs4JKg8