Offre spéciale du Bikini pour le retour des concerts !

Pour fêter sa réouverture le Bikini propose 300 places à tarifs exceptionnels !

Les concerts nous avaient manqués depuis plusieurs mois. Le 17 février, les salles ont pu réouvrir, et le Bikini a accueilli les bordelais d’Odezenne pour un live incroyable. Pour fêter cette réouverture, la salle de Ramonville nous propose des billets à prix réduits. Soit 3000 places à -5 euros jusqu’au 1er mars. Les concerts concernés sont : Lilly Wood and The Price, Bon Entendeur, Kyo, Woraks, Psykup, Joris Delacroix, Rejjie Snow, Doolin, Ez3kiel, Cats On Trees, Fakear, Georgio ou encore Boys Noize.

Pour trouver les dates et profiter de l’opération : https://lebikini.com/tag/venteflash2022/