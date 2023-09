Ô Octobre Rose, une soirée caritative à Toulouse contre le cancer du sein 

Partager Facebook

Des entrepreneuses toulousaines s’unissent de nouveau pour organiser leur 2e soirée caritative au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Le 13 octobre 2023 aura lieu, pour la seconde année consécutive, chez Prima Circus, l’évènement « Ô Octobre Rose » : une soirée caritative au profit de la lutte contre le cancer du sein, organisée par une équipe d’entrepreneuses toulousaines engagées. Une partie des bénéfices de cette soirée festive 100% locale, proposant un concept store éphémère de créateurs toulousains, sera reversée à l’association « Étincelle Occitanie ».

Une soirée de sensibilisation

En ce mois d’octobre rose, la lutte contre le cancer du sein est au coeur de l’actualité. C’est le cancer le plus fréquent (58 500 nouveaux cas de cancer du sein en France métropolitaine en 2018) et le plus meurtrier (12 146 décès en 2018) chez la femme*. Même si sa mortalité diminue grâce à la recherche, l’amélioration des traitements et la prévention, il continue de toucher près d’1 femme sur 8.

L’événement « Ô Octobre Rose » se déroulera à partir de 19h au restaurant Prima Circus, au coeur du quartier St Cyprien. L’établissement s’associe pleinement au projet en permettant au collectif d’utiliser son espace et en proposant un cocktail rose à l’effigie d’« Ô Octobre Rose ». Une partie des bénéfices de ce cocktail sera reversée à l’association « Étincelle Occitanie ».

En première partie, de 15h à 20h, un pop up store de créateurs 100% toulousains sera ouvert à tous. Les créateurs partenaires reverseront 20% des recettes à l’association « Étincelle Occitanie ». Ils offriront également aux participants les produits qui seront à gagner pendant la tombola, durant la soirée.

Des talents toulousains

On ne change pas une équipe qui gagne ! Comme en 2022, Aurélie, maquilleuse professionnelle chez Aurélie S. Make up and Beauty, et Mélanie, décoratrice de l’Atelier Chamaison ont pensé le projet. Entourées de créateurs d’entreprises, elles décident d’utiliser la fête pour servir une cause qui leur tient à coeur. Pour cela, elles peuvent compter sur :

– Anne-Sophie, photographe de l’événement ;

– Clémentine, de Feelgoodmovie, vidéaste du shooting photos

– Margaux Vouters, vidéaste de la soirée de l’événement

La soirée nécessite une réservation au préalable directement par mail à l’adresse suivante : [email protected]