Nuit du Rugby. Razzia du Stade Toulousain et d’Antoine Dupont

Lors d’une grande cérémonie à Paris, le Stade toulousain a raflé de nombreux prix dont celui du Meilleur joueur du Top 14 pour Antoine Dupont.

Depuis l’Olympia Paris, la grande soirée de gala du rugby française a remis lundi soir des prix aux meilleurs joueurs et entraineurs de la saison 2020-2021 en TOP 14 et Pro D2. La cérémonie diffusée en clair sur Canal + et présentée par Isabelle Ithurburu et Monsieur Poulpe a fait la part belle au Stade Toulousain.

Antoine Dupont est reparti avec le prix de Meilleur Joueur et Meilleur International. Mathis Lebel a reçu le prix du plus bel essai et enfin le staff de Toulouse repart avec le meilleur staff de Top 14.

Le palmarès

Meilleur joueur du TOP 14 (vote des joueurs)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Meilleur joueur de PRO D2 (vote des joueurs)

Melvyn Jaminet (USA Perpignan)

Révélation (vote des joueurs)

Melvyn Jaminet (USA Perpignan)

Meilleur joueur international français (vote des joueurs)

Antoine Dupont (Stade Toulousain)

Meilleure joueuse Equipe de France à XV (vote des joueuses)

Marjorie Mayans (France Rugby)

Meilleur arbitre (vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)

Romain Poite

Meilleure staff d’entraîneurs TOP 14 (vote des entraîneurs)

Stade Toulousain

Meilleur staff d’entraîneurs PRO D2 (vote des entraîneurs)

USA Perpignan

Meilleure joueuse Equipe de France à VII (vote des joueuses)

Séraphine Okemba (France Rugby)

Plus bel essai (vote du grand public en direct pendant la cérémonie)

Matthis Lebel lors de la 21ème journée de TOP 14 (Stade Toulousain)