Nouvelle vente vintage éphémère à Toulouse fin janvier

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les deux friperies en ligne toulousaines Baraque à Fripes et Les P’tites Pépées s’associent désormais à chaque saison et proposent leur collection d’hiver en exclusivité. Prochain temps fort, le 28 janvier à Toulouse !

Nouvelle belle vente vintage à la fin du mois. Les deux friperies en ligne toulousaines Baraque à Fripes et Les P’tites Pépées s’unissent de nouveau pour une journée unique. Leur sélection de mode vintage et durable chinée localement exposera des pièces allant des années 50 au années 90, dans une ambiance cocooning et cosy, pour s’habiller éthique et stylé à prix très abordables . Claire et Laura, sélectionnent des pièces vintage authentiques : des articles rares avec minimum vingt ans d’âge et de belle confection, le plus souvent made in France.

Les essentiels de l’hiver seront de la partie avec une sélection exclusive anti-grisaille : vestes, chemisiers, trench coats, robes,pantalons, cardigans et des accessoires, des centaines de pièces seront mises en avant dans le cadre élégant du Salon Guerlain entre Capitole et Victor Hugo.

VENTE VINTAGE DREAM

Dimanche 28 janvier 2023

5 rue Kennedy Toulouse

Evenement Facebook : https://www.facebook.com/events/1062394358246754