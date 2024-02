Nouvelle date pour le Trio Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamère et Baptiste Lecaplain à Toulouse

Partager Facebook

Il y a 10 ans, en 2013-1014, un trio partait en tournée pour 2h30 de sketchs et d’humour partout en France. Les trois compères, que sont Arnaud Tsamère, Jérémy Ferrari et Baptiste Lecaplain, sont de retour en 2025 avec un nouveau spectacle. Ceux qu’on retrouve dans les Duos Impossibles s’allient pour une tournée légendaire avec deux passages par Toulouse.

Le Pitch du spectacle selon Arnaud Tsamère: « Je m’appelle Arnaud. Je vais jouer dans le spectacle du Trio avec Baptiste et Jérémy. On m’a chargé d’écrire le pitch du spectacle. Au moment où j’écris ces lignes, j’en sais rien. Mais en gros voilà comment ça va se passer : on va écrire un spectacle et ça devrait ne pas se passer comme prévu à cause d’une personne. A priori moi. Grâce à ma grande expérience, je sauverai la soirée. Baptiste me suivra les yeux fermés car il m’aime. Jérémy me gueulera dessus. Car c’est un con. Mais ce qui est certain, c’est que vous allez beaucoup rire. Et nous aussi. »

Rendez-vous donc au Zénith Toulouse le 6 mars puis le 23 mai 2025. Réservations sur tourneedutrio.com