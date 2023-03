Nouveau festival dédié à l’image animée à Colomiers

Partager Facebook

Du 10 au 12 mars, rendez-vous avec le festival Press Play dédié à l’image animée à Colomiers.

En approche le weekend prochain, un nouvel événement culturel de la Ville de Colomiers : le festival Press Play. Pour sa première édition, il fera vibrer la ville au rythme de l’image animée sous toutes ses formes. Un week-end entièrement dédié au cinéma d’animation, au jeu vidéo et à la création numérique dans son ensemble avec des rencontres exceptionnelles, des projections en avant-première, des soirées thématiques, des tournois, des animations et des spectacles.

Mark Burton, parrain de cette première édition

Le festival recevra Mark Burton, parrain de cette première édition, à l’occasion d’une masterclass qui reviendra sur sa carrière de réalisateur et scénariste, à l’origine des plus grands succès du célèbre studio britannique Aardan Animation parmi lesquels Wallace & Gromit ou encore Chicken Run.

Le programme

Commencez votre festival par la soirée d’ouverture en vous délectant d’Unicorn Wars, le conte trash et coloré d’Alberto Vasquez et en découvrant, en avant-première L’île, le nouveau film d’Anca Damian.

Samedi, direction le Pavillon blanc Henri-Molina pour les fans de jeux vidéo. Consoles en libre accès, rencontres, ateliers, tournois, il y en aura pour tous les goûts. Tentez de gagner des lots en participant au tournoi du jeu de combat Them’s Fightin’ Herds , venez rencontrer des créateurs de jeux vidéoou (re)découvrir la réalité virtuelle .

Pour les adeptes de cinéma, retrouvez des ateliers Mash-up tout le week-end et participez à la soirée spéciale animation japonaise avec les projections des films Inu-Oh et Millennium Actress . Ou bien découvrez le one man show interactif du YouTubeur aux milliers d’abonnés : Et tout le monde s’en fout.

Dimanche, ne loupez pas la projection du long-métrage Interdit aux chiens et aux Italiens , et l’avant-première du film événement Saules aveugles, femme endormie.

Une salle d’arcade au Véo Grand Central

Replongez-vous le temps d’un week-end dans le meilleur des années 80 avec une salle d’arcade créée dans le hall du cinéma Véo Grand-Central à l’occasion de cette première édition du festival Press Play ! Néons fluos, bornes de jeu, flipper et high score… laissez-vous envahir par la fièvre des jeux d’arcade et l’ambiance rétro americana de ce temple du divertissement. Un espace 100% inédit, pour des parties endiablées entre deux films de la programmation… ou pour le simple plaisir de manier du joystick à l’ancienne !

Au programme et en accès libre: bornes d’arcade deux joueurs, borne d’arcade quatre joueurs, borne d’arcade enfant et PMR, flipper… Il y en a pour tous les goûts pour des parties à tout âge.

Pour plus d’infos , le site internet de la ville : ville-colomiers.fr