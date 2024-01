Le Festival Détours de Chant pour débuter l’année !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 23 janvier au 3 février, le Festival Détours de Chant revient à Toulouse pour une 23e édition riche en talents.

Le Festival Détours de Chant pionnier et incontournable dans le défrichage des nouveaux talents de la chanson francophone nous offre encore une édition à l’image de son ADN. Le Festival sera, comme chaque année, itinérant dans plus de 20 salles toulousaines nous offrant une programmation riche, surprenante et aventureuse.

Les organisateurs de cette 23e édition nous proposent de nouveau un line up de qualité dans la droite lignée de leur façon de concevoir la musique : « La chanson est riche d’une infinité de rythmes, genres et origines. Les artistes des quatre coins de la francophonie renouvellent sans cesse Le Répertoire. Notre mission consiste à débusquer les perles rares, parcourir les festivals et les salles qui partagent notre passion pour vous amener de nouveaux talents et pour rappeler les vieux amis. La programmation qui s’offre à vous est le fruit de ce travail collaboratif et enthousiaste. »

De Juliette à Alexis Hk en passant par Oscar les Vacances

Cette édition se veut riche en artistes de tout genre mais toujours dans la langue de Nougaro. C’est pas moins de 44 rendez-vous dans plusieurs salles de Toulouse comme le Bijou, le Théâtre des Mazades, la Halle aux Grains ou encore le Grand Rond, le Bascala ou la Cave Po’ par exemple.

Du côté des artistes, la soirée d’ouverture le 23 janvier aura lieu au Théatre des Mazades avec Petite Gueule et Hyl. Deux jeunes artistes, une Montreuilloise et un Toulousain. Deux identités fortes et deux façons de renouveler le mariage paroles et musique. Ça nous promet une belle soirée !

Puis on partira de salles en salles pour découvrir Juliette à la Halle aux grains, Alexis HK à l’Escale, Jeanne Côté au Grand Rond, Délinquante et Oscar les Vacances au Bijou, Simon Chouf à la salle Jacques Brel ou encore Hervé Suhubiette reprenant Anne Sylvestre au Bascala. Quelques exemples du programme chargé de Détours de Chant.

Pour finir par un concert de clôture le 3 février au Théâtre des Mazades en compagnie de Batlik et Adélys.

Détours de Chant 2024

Du 23 janvier au 3 février 2024

Toulouse

www.détoursdechant.com