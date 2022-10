Nocturne spéciale Coupe du Monde 2023 à Victor Hugo

Partager Facebook

Ce lundi 31 octobre, le marché Victor Hugo de Toulouse organise une nouvelle nocturne avec la présence de la Coupe du monde de Rugby : le trophée Webb Ellis.

A un an de la Coupe du Monde de Rugby, Toulouse commence à vivre au rythme de cette compétition majeure. Ville phare de l’ovalie, avec le Stade toulousain en chef de file, elle recevra plusieurs rencontres du Mondial 2023 . Pour fêter ce futur événement, le marché Victor Hugo propose une nocturne spéciale le 31 octobre, veille de jour férié.

Qui dit édition exceptionnelle, dit dress code aux couleurs du XV de France : bleu, blanc et rouge. Mais c’est surtout la présence d’un invité qui marquera notre attention : Le trophée de la Coupe du Monde, exposé au milieu du marché à partir de 20h30.

Le programme est charmant et en plus les produits locaux égayeront les papilles des gourmets et gourmands.