Nailloux Outlet Village organise sa braderie estivale

Du 24 au 28 août, place aux bonnes affaires au Nailloux Outlet Village.

A l’occasion de la braderie estivale les enseignes du village de marques proposeront des remises jusqu’à -50%. L’occasion de se faire plaisir et préparer la rentrée à petits prix. Pendant ces 5 journées de braderie, le centre sera ouvert de 10h à 19h avec une ouverture exceptionnelle le dimanche 28 août.

Premier centre de marques nouvelle génération ouvert dans le Grand Sud, Nailloux Outlet Village se situe à 20 minutes de Toulouse et à la croisée des grandes destinations touristiques. Il propose une offre de grandes marques nationales et internationales consacrées au prêt à porter, art de la table, accessoires, sport et linge de maison, avec des remises de -30 à -70 %. Véritable lieu de vie, Nailloux Outlet Village organise tout au long de l’année de nombreux événements : concerts, rencontres sportives, expositions d’œuvres artistiques… en lien avec des associations et des acteurs locaux. Intégrant en son sein l’Office de Tourisme du Lauragais, il offre aussi des services complets en matière d’informations touristiques.

Toutes les informations sont à retrouver sur https://www.naillouxoutlet.com/fr