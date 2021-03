Munster – Stade Toulousain, le 3 avril 2021 !

Partager Facebook

On connait enfin l’horaire de la rencontre entre le Munster et le Stade Toulousain. Le club de Toulouse ira en Irlande le samedi 3 avril à 16h pour son 8e de finale de la Coupe d’Europe. Une rencontre à voir en direct sur France 2 et BeIN Sports, diffuseurs de la compétition en France.