Miel de Montagne en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les productions du possible invite MIEL DE MONTAGNE dans le Pink Paradize 2023 ce samedi 14 octobre au Rex de Toulouse.

Miel de Montagne, c’est une musique qui ressemble à la nouvelle génération, décomplexée, hybride, décloisonnée, avec des tubes comme Pourquoi Pas et Permis B écoutés plusieurs millions de fois. Sur des prods électroniques et teintées de pop, il chante la vie simple, l’amour pour les filles et pour son chien de toujours. Souvent avec des phrases très courtes qui reviennent à l’infini comme une ritournelle.

Après une passage en 2019, Miel de Montagne est de retour à Toulouse, dans la salle du Rex, ce samedi soir.

Réservations : http://www.lerextoulouse.com/